Allerta Meteo Veneto | codice giallo per la seconda piena di Adige e Po

In Veneto rimane lo stato di attenzione per criticita' idraulica per i bacini idrografici Vene-C, Vene-D, Vene-E, da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme a seconda dell'intensita' dei fenomeni. L'Allerta idraulica "gialla" e' riferita, nello specifico, alla seconda ondata di piena del Fiume Adige, con una risalita di livello sopra la prima guardia nelle sezioni in ingresso nel territorio regionale. Nel corso della giornata di domani, martedi' 6 ottobre, anche il Fiume Po si portera' sopra la prima guardia nel territorio regionale. Il Meteo per oggi, lunedi' 5 ottobre, annuncia un'alternanza di nuvole e rasserenamenti; nel pomeriggio possono verificarsi locali ...

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Allerta meteo a danni, Salvini: “Sindaci a spalare fango. Dovrebbe farlo anche il ministro dell’Ambiente” IVG.it Allerta in Veneto per la seconda ondata di piena di Adige e Po

VENEZIA. In Veneto rimane lo stato di attenzione per criticità idraulica per i bacini idrografici Vene-C, Vene-D, Vene-E, da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme-allarme a seconda de ...

In Veneto rimane lo stato di attenzione per criticità idraulica per i bacini idrografici Vene-C, Vene-D, Vene-E, da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme a seconda dell’intens ...

