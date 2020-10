Alitalia | chiesta una nuova cassa integrazione per un anno

(Di lunedì 5 ottobre 2020) . Giorni decisivi per la newco. ROMA – Continua la crisi di. Come riportato da La Repubblica, il commissario Leogrande ha chiesto unaper unper 6.828 dipendenti. Ammortizzatore sociale che durerà fino a ottobre 2021. Una scelta obbligata, in attesa di capire il futuro della compagnia area. Nei prossimi giorni, infatti, dovrebbe essere chiarita la questione della news che potrebbe portare nelle casse dell’azienda 3 miliardi per la ripartenza.la proroga dellaLa crisi della compagnia di bandiera è stata acuita dal coronavirus. Una situazione che ha portato il commissario Leogrande a chiedere la proroga della ...

Avvenire

(Teleborsa) - "Anche in ragione del protrarsi dell'emergenza Covid 19 la società si trova ancora oggi nella necessità di proseguire nel percorso di Cigs connesso alla gestione commissariale, con le mo ...Per il periodo in cui viene chiesto di proseguire la cassa, la gestione commissariale fa sapere che "adotterà le misure e le soluzioni di volta in volta maggiormente idonee, anche in considerazione de ...