Volley, Europeo U20: l’Italia cede alla Russia per 1-3 ed è d’argento (Di domenica 4 ottobre 2020) L’ItalVolley maschile cede sul più bello agli Europei U20 ma è una grande medaglia d’argento. Gli azzurrini di Angelino Frigoni hanno incontrato la Russia ad un anno di distanza dal Mondiale U19 dello scorso anno, quando l’Italia vinse per 3-1. Questa volta però i russi si sono presi la rivincita, imponendosi in quattro set (23-25, 25-16, 24-26, 25-27) al termine di una grande battaglia e conquistando il titolo continentale di categoria. L’Italia sale dunque sul secondo gradino del podio, ulteriore conferma del grande lavoro a livello giovanile della Federazione Italiana Pallavolo. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) L’Italmaschilesul più bello agli Europei U20 ma è una grande medaglia d’argento. Gli azzurrini di Angelino Frigoni hanno incontrato laad un anno di distanza dal Mondiale U19 dello scorso anno, quando l’Italia vinse per 3-1. Questa volta però i russi si sono presi la rivincita, imponendosi in quattro set (23-25, 25-16, 24-26, 25-27) al termine di una grande battaglia e conquistando il titolo continentale di categoria. L’Italia sale dunque sul secondo gradino del podio, ulteriore conferma del grande lavoro a livello giovanile della Federazione Italiana Pvolo.

FipavTreUno : L'Italia U20 di coach Frigoni è in finale all'Europeo di categoria in corso di svolgimento in Rep. Ceca! L'avversar… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #VcomeVolley @federvolley #Europeo #Under20, l’Italia irrompe in finale - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #VcomeVolley @federvolley #Europeo #Under20, l’Italia irrompe in finale - Gazzetta_it : #VcomeVolley @federvolley #Europeo #Under20, l’Italia irrompe in finale - zazoomblog : Volley donne Europeo Under 17: lItalia batte la Slovacchia - #Volley #donne #Europeo #Under -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Europeo Europeo Under 20, l’Italia irrompe in finale La Gazzetta dello Sport Volley, Europeo U20: l’Italia cede alla Russia per 1-3 ed è d’argento

L’Italvolley maschile cede sul più bello agli Europei U20 ma è una grande medaglia d’argento. Gli azzurrini di Angelino Frigoni hanno incontrato la Russia ad un anno di distanza dal Mondiale U19 dello ...

Volley: diretta streaming finale europeo under 20

Sarà la Russia l’avversario dell’Italia nella finale del Campionato Europeo under 20 maschile, che si concluderà oggi 4 ottobre a Brno. Alle ore 18 gli azzurrini di Angelino Frigoni scenderanno in cam ...

L’Italvolley maschile cede sul più bello agli Europei U20 ma è una grande medaglia d’argento. Gli azzurrini di Angelino Frigoni hanno incontrato la Russia ad un anno di distanza dal Mondiale U19 dello ...Sarà la Russia l’avversario dell’Italia nella finale del Campionato Europeo under 20 maschile, che si concluderà oggi 4 ottobre a Brno. Alle ore 18 gli azzurrini di Angelino Frigoni scenderanno in cam ...