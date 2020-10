Trump senza più febbre e con le funzioni vitali stabili. Forse sarà dimesso domani (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono in costante miglioramento le condizioni di salute del presidente Usa, positivo al coronavirus, e ricoverato da venerdì scorso in un ospedale militare di Washington. Una notizia che a poco meno di ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono in costante miglioramento le condizioni di salute del presidente Usa, positivo al coronavirus, e ricoverato da venerdì scorso in un ospedale militare di Washington. Una notizia che a poco meno di ...

