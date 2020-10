The Walking Dead: World Beyond, Nico Tortorella: “Non c’è periodo più adatto per espandere questo universo” (Di domenica 4 ottobre 2020) La nostra intervista a Nico Tortorella e Annet Mahendru, due dei protagonisti di The Walking Dead: World Beyond, il nuovo spin-off della serie AMC tratta dal fumetto di Robert Kirkman. Mentre la serie madre si avvia alla sua conclusione, con l'annuncio di un'ultima lunga stagione per il prossimo anno, un altro spin-off di The Walking Dead prende il via su AMC, in America, e su Amazon Prime Video qui in Italia, seguendo una pubblicazione settimanale per assecondare la trasmissione originale. Si tratta di The Walking Dead: World Beyond, ambientata dieci anni dopo l'inizio dell'apocalisse zombie e incentrata su un cast almeno in parte più giovane. Ne abbiamo parlato con ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 ottobre 2020) La nostra intervista ae Annet Mahendru, due dei protagonisti di The, il nuovo spin-off della serie AMC tratta dal fumetto di Robert Kirkman. Mentre la serie madre si avvia alla sua conclusione, con l'annuncio di un'ultima lunga stagione per il prossimo anno, un altro spin-off di Theprende il via su AMC, in America, e su Amazon Prime Video qui in Italia, seguendo una pubblicazione settimanale per assecondare la trasmissione originale. Si tratta di The, ambientata dieci anni dopo l'inizio dell'apocalisse zombie e incentrata su un cast almeno in parte più giovane. Ne abbiamo parlato con ...

570__chris : spoiler the walking dead, ma non capisco le persone che hanno detto che l'ultimo episodio è stato brutto. ormai pen… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Walking Dead: World Beyond, Nico Tortorella: “Non c’è periodo più adatto per espandere questo universo… - TvSerialWeb : #TWDWorldBeyond è in streaming su @PrimeVideoIT la nuova #serietv ambientata nel mondo di #thewalkingdead Guarda l… - RiccardoScuto : In TV c'è The Walking Dead: World Beyond - CinespazioBlog : In TV c'è #thewalkingdeadworldbeyond, secondo spin-off di #thewalkingdead... -