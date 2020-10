Maria Monsè, la figlia Perla Maria si è rifatta il naso a 14 anni: fiumi di polemiche sul web (FOTO) (Di domenica 4 ottobre 2020) Perla Maria si è rifatta il naso Qualche giorno fa ospite a Pomeriggio Cinque, Maria Monsè ad una meravigliata Barbara D’Urso aveva annunciato che la figlia Perla Maria aveva intenzione di rifarsi il naso. Un’iniziativa che aveva scatenato delle polemiche non solo nel programma di Canale 5, ma soprattutto sui vari social network. Ricordiamo, infatti, che la figlia della soubrette è ancora minorenne, precisamente ha soli 14 anni. L’ex ragazza di Non è la Rai ha deciso di permettere alla primogenita di effettuare un’operazione di chirurgia estetica per non farle più avere problemi ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 4 ottobre 2020)si èilQualche giorno fa ospite a Pomeriggio Cinque,Monsè ad una meravigliata Barbara D’Urso aveva annunciato che laaveva intenzione di rifarsi il. Un’iniziativa che aveva scatenato dellenon solo nel programma di Canale 5, ma soprattutto sui vari social network. Ricordiamo, infatti, che ladella soubrette è ancora minorenne, precisamente ha soli 14. L’ex ragazza di Non è la Rai ha deciso di permettere alla primogenita di effettuare un’operazione di chirurgia estetica per non farle più avere problemi ...

