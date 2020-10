Maraventano non si ferma dopo gli elogi alla mafia: 'Non mi faccio pisciare addosso dai tunisini'. (Di domenica 4 ottobre 2020) Una mezza marcia indietro ma quello che ha detto è chiaro: "La nostra mafia l'abbiamo eliminata definitivamente, non esiste più nel nostro paese, in Sicilia, e questo è stato possibile grazie al ... Leggi su globalist (Di domenica 4 ottobre 2020) Una mezza marcia indietro ma quello che ha detto è chiaro: "La nostral'abbiamo eliminata definitivamente, non esiste più nel nostro paese, in Sicilia, e questo è stato possibile grazie al ...

andrea_cioffi : Nel nostro paese non c’è spazio per chi inneggia alla mafia, queste parole sono pesanti, gravissime e dobbiamo cond… - AndreaOrlandosp : La mafia non ha mai avuto ne coraggio ne sensibilità. Ha ucciso donne e bambini,lavoratori inermi, servitori dello… - gennaromigliore : La (per fortuna) ex senatrice leghista #Maraventano me la ricordo bene a Lampedusa. Attorniata da brutti ceffi che… - Valter666Valter : RT @M5S_Europa: Per la leghista Angela Maraventano la #mafia aveva 'sensibilità e coraggio” e si rammarica perché “la stiamo completamente… - SantaLu6 : RT @Giul_Granato: Vengo da una terra di #camorra, da cui i #Nuvoletta decisero l'omicidio di #giancarlosiani. Che l'ex senatrice leghista… -