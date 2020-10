Maltempo Liguria Piemonte | recuperati diversi corpi (Di domenica 4 ottobre 2020) Situazione Maltempo Liguria Piemonte, ci sono diversi interventi da parte dei Vigili del Fuoco. Affiorano anche alcuni cadaveri. È dramma di proporzioni immani tutto quanto legato alla situazione Maltempo Liguria Piemonte. Le due regioni hanno visto cadere giù nelle ultime ore quantità enormi di pioggia, tali da ingrossare fiumi ed altri corsi d’acqua. E molti … L'articolo Maltempo Liguria Piemonte recuperati diversi corpi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 4 ottobre 2020) Situazione, ci sonointerventi da parte dei Vigili del Fuoco. Affiorano anche alcuni cadaveri. È dramma di proporzioni immani tutto quanto legato alla situazione. Le due regioni hanno visto cadere giù nelle ultime ore quantità enormi di pioggia, tali da ingrossare fiumi ed altri corsi d’acqua. E molti … L'articoloè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

emergenzavvf : #Maltempo, 2.500 interventi dei #vigilidelfuoco in #Piemonte, #Lombardia e #Liguria, 92 le persone salvate con gli… - SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - DPCgov : #Maltempo #3ottobre ore 13 Operativo il sistema di #protezionecivile per dare soccorso e assistenza. Piemonte,Ligur… - mariadmarzano : RT @GiancarloDeRisi: Il #maltempo fa crollare 12 ponti: 'Il governo pensa alla Luna' Situazione tragica in Piemonte, Liguria, Emilia Romag… - Alberto_Today : Maltempo, trovati cinque cadaveri tra detriti della mareggiata a Sanremo. Piemonte e Liguria chiedono lo stato d’em… -