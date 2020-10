Lazio-Inter 1 a 1, riaffiorano le paure dei nerazzurri: dominano gran parte del match ma non lo chiudono (e rischiano di perderla) (Di domenica 4 ottobre 2020) Per chi gioca, finché si gioca, Lazio-Inter è uno strano messaggio a questo strano campionato. Partita nervosa e indecifrabile, due espulsioni, tanti capovolgimenti di fronte e colpi di scena, troppi errori, un gol per tempo: 1-1, prima Lautaro, poi Milinkovic. Alla fine un pareggio che accontenta sicuramente di più la Lazio, per alcuni tratti e per carattere al livello dell’anno scorso, molto meno l’Inter, che era venuta all’Olimpico per vincere. Avrebbe potuto farlo tranquillamente, ma alla fine ha rischiato persino di perdere. Colpa delle ingenuità del passato, e forse anche di qualche scelta di Antonio Conte. Il mercato gli ha consegnato una corazzata, con tante alternative, forse persino troppe in certi ruoli. Stavolta per la sfida alla Lazio sceglie il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Per chi gioca, finché si gioca,è uno strano messaggio a questo strano campionato. Partita nervosa e indecifrabile, due espulsioni, tanti capovolgimenti di fronte e colpi di scena, troppi errori, un gol per tempo: 1-1, prima Lautaro, poi Milinkovic. Alla fine un pareggio che accontenta sicuramente di più la, per alcuni tratti e per carattere al livello dell’anno scorso, molto meno l’, che era venuta all’Olimpico per vincere. Avrebbe potuto farlo tranquillamente, ma alla fine ha rischiato persino di perdere. Colpa delle ingenuità del passato, e forse anche di qualche scelta di Antonio Conte. Il mercato gli ha consegnato una corazzata, con tante alternative, forse persino troppe in certi ruoli. Stavolta per la sfida allasceglie il ...

Inter : ?? | FINALE Gara combattuta all'Olimpico, un punto a testa per Lazio e Inter ? #LazioInter 1?-1? ?? #Lautaro ??… - Inter : ?? | THROWBACK 5? reti nerazzurre in casa della Lazio ?? SPOILER ALERT: contiene QUEL gol di Matias @vecino...… - Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #LazioInter ?? - bellaitsempre : RT @Inter: ?? | FINALE Gara combattuta all'Olimpico, un punto a testa per Lazio e Inter ? #LazioInter 1?-1? ?? #Lautaro ?? Milinkovic-S… - bellaitsempre : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT #LazioInter, pari in tutto: punti, gol, cartellini ?? Il racconto minuto per minuto del match ?? #FORZAINTER… -