Juventus-Napoli, per la Lega la gara resta in programma: il comunicato (Di domenica 4 ottobre 2020) Per la Lega Juventus-Napoli resta in programma."La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di Serie ATIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45". Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) Per lain."LaSerie A conferma che la, valida per la terza giornata di Serie ATIM,inper il 4 ottobre alle ore 20.45".

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - Rodolfo22455857 : RT @LordGalurd: +++ ULTIM’ORA +++ Il Napoli in partenza per Torino: #JuveNapoli #Juventus #FinoAllaFine - BlackEagle1967 : @ProfCampagna Diciamo il caos e federazione assente? Se la gara andava sospesa non deve la Juventus od il Napoli a… -