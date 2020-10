Juve-Napoli: soliti riti e 30 tifosi vip alla 'partita che non c'è' (Di domenica 4 ottobre 2020) Ore 19.37: il pullman della Juventus, partito un paio di minuti prima dal J Hotel, arriva all'Allianz Stadium accompagnato dalla solita volante della polizia a sirene spiegate. Ad accogliere i ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 ottobre 2020) Ore 19.37: il pullman dellantus, partito un paio di minuti prima dal J Hotel, arriva all'Allianz Stadium accompagnato dsolita volante della polizia a sirene spiegate. Ad accogliere i ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - emilianopicco : RT @fadebellis: #agnelli ha fatto emergere una violazione del protocollo passata sotto silenzio: dopo le 2 positività in casa #juve, tutto… - nunziarusso4 : @gpazzaglia71 @BiRaskolnikov @arcanodavvero la juve non è isolamento fiduciario e si è presentata per giocare la partita con il Napoli? -