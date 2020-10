"Il mondo non funziona più, il mio Libano è finito". Intervista ad Amin Maalouf (Di domenica 4 ottobre 2020) “Sono nato tra le braccia di una società morente, e per tutta la vita mi sono sentito come un sopravvissuto, senza merito o colpa, mentre tante cose intorno a me scivolavano nel caos. Questo è stato il mio triste privilegio, ma anche una caratteristica della nostra epoca dove l’umanità sta cambiando sotto i nostri occhi. Mai la sua avventura è stata tanto promettente, né così pericolosa. Lo spettacolo del mondo sarà sì affascinante per lo storico, ma poi deve fare i conti con la sofferenza dei suoi simili e con le sue personali preoccupazioni”. Quando si ascolta uno come Amin Maaoluf - sarà forse quel suo francese pronunciato da un non francese (è nato a Beirut) con un tono di voce giusto, mai esagerato, o forse ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020) “Sono nato tra le braccia di una società morente, e per tutta la vita mi sono sentito come un sopravvissuto, senza merito o colpa, mentre tante cose intorno a me scivolavano nel caos. Questo; stato il mio triste privilegio, ma anche una caratteristica della nostra epoca dove l’umanità sta cambiando sotto i nostri occhi. Mai la sua avventura; stata tanto promettente, né così pericolosa. Lo spettacolo delsarà sì affascinante per lo storico, ma poi deve fare i conti con la sofferenza dei suoi simili e con le sue personali preoccupazioni”. Quando si ascolta uno comeMaaoluf - sarà forse quel suo francese pronunciato da un non francese (; nato a Beirut) con un tono di voce giusto, mai esagerato, o forse ...

Agenzia_Ansa : #Covid, #Trump ricoverato in ospedale per precauzione, non ci sarà un trasferimento di poteri al vicepresidente Pen… - thetrueshade : E alla fine partono! Dopo la morale su quanto fosse importante non partire per il bene superiore e per la salvezza… - maggiomusicale : #PaoloCarignani: 'Il Maggio è l'unico teatro al mondo che oggi riesce a mettere #Nabucco in scena con il Coro compl… - Ladyoscar721 : Buongiorno mondo ed Auguri a tutte le Francesca ! Oggi non dimentichiamoci di questo evento è importantissimo! L'ha… - gabblker : RT @sorrisidilouis: Ho paura di non farcela, di non trovare un lavoro con la mia laurea e di aver perso così soldi e tempo a studiare, ho p… -

Ultime Notizie dalla rete : mondo non è il più alto del mondo. "Non puoi vivere con meno" Mondo Sci News "Il mondo non funziona più, il mio Libano è finito". Intervista ad Amin Maalouf

Lo scrittore vincitore del Premio Malaparte con “Il naufragio delle civiltà” (La nave di Teseo) osserva un'umanità "alla deriva": “Il Covid ci renderà migliori? È una consolazione di cui abbiamo molto ...

Ottanta anni fa nasceva John Lennon. Mons.Staglianò ricorda l’indimenticabile ‘Beatle’ reinterpretando Image

Nel genetliaco del fondatore del mito beatlsiano certe parole nei ricordi non bastano ma avanzano. John Winston Lennon nasceva il 9 ottobre 1940 a Liverpool nel Maternity Hospital in Oxford Street. Ot ...

Lo scrittore vincitore del Premio Malaparte con “Il naufragio delle civiltà” (La nave di Teseo) osserva un'umanità "alla deriva": “Il Covid ci renderà migliori? È una consolazione di cui abbiamo molto ...Nel genetliaco del fondatore del mito beatlsiano certe parole nei ricordi non bastano ma avanzano. John Winston Lennon nasceva il 9 ottobre 1940 a Liverpool nel Maternity Hospital in Oxford Street. Ot ...