I nostri Titoli di Stato vanno a ruba Non dobbiamo mettere la testa nel cappio Ue

(Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott – Idiitaliani non sono mai andati così bene sui mercati. Nonostante la pandemia, nonostante il paventato rischio di una nuova serrata, nonostante il Pil destinato con buone probabilità a toccare il segno meno in doppia cifra. Un successo senza precedenti quello delle nostre emissioni di debito pubblico, trainate dall’iperattivismo della Bce. Dimostrando, casomai ve ne fosse ancora bisogno, che l’Italia non ha alcuna necessità di chiedere l’elemosina a Bruxelles. Bot a tasso negativo da giugno Partiamo dai Bot, i Buoni ordinari del Tesoro. Collocati all’inizio (per il taglio da 12 mesi) e alla fine (per il taglio da 6) di ogni mese, al termine di una costante discesa a giugno sono finiti in territorio negativo. Dopo l’asta per l’annuale, chiusa a 0,014%, il ...