“Gli immigrati? Entrano e fanno il caz*o che vogliono”. La Zanicchi dà ragione a Salvini (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott – Iva Zanicchi – così come Rita Pavone e Lorella Cuccarini – fa parte di quel novero di donne dello spettacolo senza peli sulla lingua che proprio non ci stanno a seguire i dettami del politicamente corretto, e che da tempo si distinguono per le posizioni di stampo decisamente sovranista e contro il pensiero unico. Proprio ieri l’aquila di Ligonchio, intervistata da AdnKronos, ha ribadito il proprio sostegno a Salvini riguardo al processo per la Gregoretti: «Assurdo il processo a Salvini», ha dichiarato. «Lui ha fatto le cose parlandone con il resto del governo. È stato un atto forte per richiamare l’attenzione dell’Europa, così sorniona, così indifferente». Un’Europa «che a parole è sempre pronta ad ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott – Iva– così come Rita Pavone e Lorella Cuccarini – fa parte di quel novero di donne dello spettacolo senza peli sulla lingua che proprio non ci stanno a seguire i dettami del politicamente corretto, e che da tempo si distinguono per le posizioni di stampo decisamente sovranista e contro il pensiero unico. Proprio ieri l’aquila di Ligonchio, intervistata da AdnKronos, ha ribadito il proprio sostegno ariguardo al processo per la Gregoretti: «Assurdo il processo a», ha dichiarato. «Lui ha fatto le cose parlandone con il resto del governo. È stato un atto forte per richiamare l’attenzione dell’Europa, così sorniona, così indifferente». Un’Europa «che a parole è sempre pronta ad ...

matteosalvinimi : #Salvini: Non mi risulta che abbiano indagato il ministro maltese o il ministro francese quando hanno rifiutato di… - Max79863712 : RT @IlPrimatoN: Perché diciamo la verità: Gli immigrati la Germania non li vuole, la Francia non li vuole, la Spagna non li vuole, gli spar… - DaniloxDb : RT @IlPrimatoN: Perché diciamo la verità: Gli immigrati la Germania non li vuole, la Francia non li vuole, la Spagna non li vuole, gli spar… - Z3r0Rules : RT @IlPrimatoN: Perché diciamo la verità: Gli immigrati la Germania non li vuole, la Francia non li vuole, la Spagna non li vuole, gli spar… - Pedro69280970 : RT @SecolodItalia1: Iva Zanicchi: «Gli immigrati vengono da noi e fanno quello che ca*** vogliono. Inaccettabile» -

Ultime Notizie dalla rete : “Gli immigrati La nuova vita di Gaia Trussardi: moda e musica, ma ora è «imprenditrice dell’integrazione» Corriere della Sera