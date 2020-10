"Fai tristezza". Salvini replica allo sfregio in prima serata su Rai 1 e Selvaggia Lucarelli lo insulta: un caso a Viale Mazzini? (Di domenica 4 ottobre 2020) Il caso si complica. Breve premessa. Sabato 3 ottobre, nel corso della puntata di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci su Rai 1, ha fatto irruzione il caso Gregoretti, il processo a Matteo Salvini, il "sequestratore". Già, perché Guillermo Mariotto ha pensato bene di affermare quanto segue: "caso Gregoretti? Il gesto di Salvini contro i migranti è anticostituzionale e un abuso di potere". Parole che hanno stonato, e non poco, in un varietà in prima serata sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Parole riprese e rilanciate da Salvini sui social: "Sentenza lapidaria del giudice di Ballando con le Stelle: dice che ho commesso un atto anticostituzionale e un abuso di potere... Mah". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilsi complica. Breve premessa. Sabato 3 ottobre, nel corso della puntata di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci su Rai 1, ha fatto irruzione ilGregoretti, il processo a Matteo, il "sequestratore". Già, perché Guillermo Mariotto ha pensato bene di affermare quanto segue: "Gregoretti? Il gesto dicontro i migranti è anticostituzionale e un abuso di potere". Parole che hanno stonato, e non poco, in un varietà insulla rete ammiraglia di. Parole riprese e rilanciate dasui social: "Sentenza lapidaria del giudice di Ballando con le Stelle: dice che ho commesso un atto anticostituzionale e un abuso di potere... Mah". ...

Carmelo26316395 : RT @Marco562017: @m_crosetti Notizie in anteprima non ne dai, informazione non ne fai, provi a far ridere e non ci riesci. Che tristezza Cr… - _yaoxi_ : È iniziato quel periodo dell’anno nel quale è presto per attaccare il riscaldamento e allora fai andare per un po’… - Massimi64685567 : RT @Marco562017: @m_crosetti Notizie in anteprima non ne dai, informazione non ne fai, provi a far ridere e non ci riesci. Che tristezza Cr… - MPAPA090 : RT @Marco562017: @m_crosetti Notizie in anteprima non ne dai, informazione non ne fai, provi a far ridere e non ci riesci. Che tristezza Cr… - CinicaCritica : @stanzaselvaggia E la tristezza tua che la pubblicità te la fai da una vita sparando sentenze su tutti? -