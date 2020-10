Coronavirus, perché calano i contagi in Lombardia e aumentano nel Lazio? (Di domenica 4 ottobre 2020) Il professor Remuzzi intervistato dal ‘Corriere della Sera‘ spiega perché i contagi da Coronavirus in Lombardia sono in calo mentre nelle altre regioni stanno salendo calano i contagi da Coronavirus in Lombardia “Dove il virus è circolato tanto in passato, in questo momento sta girando meno e con effetti diversi. C’è una buona dose di immunità diffusa, ma non possiamo considerarla di gregge” – ha spiegato il professor Giuseppe Remuzzi direttore dell’Istituto Mario Negri – “Esistono due tipi di immunità diverse. La prima è quella da anticorpi, ossia di chi ha già contratto la malattia. L’altra è quella fornita dalle cellule T che sono fornite dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Il professor Remuzzi intervistato dal ‘Corriere della Sera‘ spiega perché idainsono in calo mentre nelle altre regioni stanno salendodain“Dove il virus è circolato tanto in passato, in questo momento sta girando meno e con effetti diversi. C’è una buona dose di immunità diffusa, ma non possiamo considerarla di gregge” – ha spiegato il professor Giuseppe Remuzzi direttore dell’Istituto Mario Negri – “Esistono due tipi di immunità diverse. La prima è quella da anticorpi, ossia di chi ha già contratto la malattia. L’altra è quella fornita dalle cellule T che sono fornite dalla ...

matteorenzi : #CoronaVirus Se il Governo prolunga lo stato d’emergenza allora bisogna dire sì al Mes, subito. In #60secondi spieg… - stanzaselvaggia : Giulio Golia positivo al Coronavirus. Tra le altre cose era al processo Vannini in aula il 30 e non ha fatto le sue… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, rimproverati perché non portano la mascherina: maxi-rissa in un supermercato di Crema… - francescatotolo : #Francia, il Tar boccia il decreto sulle #mascherine obbligatorie all'aperto, perché viola la libertà.… - Luna41346966 : RT @AngeloBraga2: Della serie: “A Montesá, facce ride!”. Il grande epidemiologo alle prese con le ordinanze....anche voi disperati perché L… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus perché Covid, già due partite saltate in tre giornate: ecco perché la serie A rischia lo stop Il Messaggero