Chi è Riccardo, l’ex fidanzato di Gabriel Garko (Di domenica 4 ottobre 2020) La prima vera storia d’amore, Gabriel Garko l’ha avuta con un ragazzo di nome Riccardo. E’ quanto ha dichiarato l’attore nell’intervista a cuore aperto per la trasmissione Verissimo, confidandosi con la padrona di casa Silvia Toffanin. Una storia d’amore che, stando ai racconti dello stesso Garko, è durata ben 11 anni. Iniziano ad emergere solo oggi dei piccoli frammenti di vita privata ma soprattutto reale vissuta in tutti questi anni da Gabriel Garko, per troppo tempo fatto passare come lo “sciupafemmine” di turno, anche per via di storie inventate con colleghe spesso conosciute proprio sul set delle fiction che lo hanno reso celebre. E mentre sui principali giornali di gossip veniva raccontato il finto flirt di turno, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) La prima vera storia d’amore,l’ha avuta con un ragazzo di nome. E’ quanto ha dichiarato l’attore nell’intervista a cuore aperto per la trasmissione Verissimo, confidandosi con la padrona di casa Silvia Toffanin. Una storia d’amore che, stando ai racconti dello stesso, è durata ben 11 anni. Iniziano ad emergere solo oggi dei piccoli frammenti di vita privata ma soprattutto reale vissuta in tutti questi anni da, per troppo tempo fatto passare come lo “sciupafemmine” di turno, anche per via di storie inventate con colleghe spesso conosciute proprio sul set delle fiction che lo hanno reso celebre. E mentre sui principali giornali di gossip veniva raccontato il finto flirt di turno, ...

mikelelomb : @Riccardo_Man @_RP10_ Ovvio. Ma chi compra uno che non gioca da 3 anni? - riccardo_37_ : @JulianCarax84 @TheShotIT Nel caso fossero lì appaiati come ora sappiamo a chi andrà l’MVP... E non è polemica, sol… - neri_riccardo : @RadioSavana Infatti, e considerato che abbiamo dei ministri incompetenti chi è che governa l’Italia con un silenzio assordante? - rprat75 : @riccardo_37_ non è sostenibile e si perde il senso delle cose. La priorità è SEMPRE la salute delle persone. MA: p… - riccardo_71 : E' assolutamente vergognoso. Chi si comporta in questo modo abusando della propria funzione con una arroganza e una… -