“C’è un positivo in classe”. Roma, l’odissea di una famiglia tra tamponi collettivi e informazioni via Whatsapp. E cinque domande senza risposta (Di domenica 4 ottobre 2020) Questa è la storia di un positivo al Coronavirus in una prima elementare di una scuola pubblica di Roma. Quartiere Pigneto, Asl Roma2. Ed è anche un breve elenco di domande a cui, nonostante svariati e ripetuti tentativi, non ho ancora trovato risposta. Piccolo antefatto: la domenica prima che la scuola iniziasse, discutendo al parco con altri genitori di cosa avremmo dovuto aspettarci dal giorno seguente, mi era capitato di sentire tirare in ballo un po’ di tutto. Perfino la dittatura sanitaria, la caccia agli asintomatici e gli incalcolabili danni psico-fisici della mascherina alzata. Io e il mio compagno ce n’eravamo tornati a casa un po’ perplessi: siamo rimasti così in pochi a essere ciecamente fiduciosi nelle istituzioni (e nella buona sorte) da non capire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Questa è la storia di unal Coronavirus in una prima elementare di una scuola pubblica di. Quartiere Pigneto, Asl2. Ed è anche un breve elenco dia cui, nonostante svariati e ripetuti tentativi, non ho ancora trovato. Piccolo antefatto: la domenica prima che la scuola iniziasse, discutendo al parco con altri genitori di cosa avremmo dovuto aspettarci dal giorno seguente, mi era capitato di sentire tirare in ballo un po’ di tutto. Perfino la dittatura sanitaria, la caccia agli asintomatici e gli incalcolabili danni psico-fisici della mascherina alzata. Io e il mio compagno ce n’eravamo tornati a casa un po’ perplessi: siamo rimasti così in pochi a essere ciecamente fiduciosi nelle istituzioni (e nella buona sorte) da non capire ...

Mirkoandreola : @FabRavezzani E il Milan gioca con i bambini titolari, allora anche noi abbiamo ibra positivo e oggi decidiamo di n… - LucianoDavite : Lo ripeto: c'è una direttiva nazionale che nessuno può ignorare. prevede l'isolamento fiduciario di tutti coloro ch… - ERRE912 : @antofns @manueIfantoni @TuttoMercatoWeb Tutte le squadre appena c’è un positivo membro della squadra, anche un mag… - MakeDavero : RT @teoxandra: A L L U C I N A N T E: Irresponsabilità e mancanza di trasparenza. Nulla di positivo in quest’uomo. #Trump - Simocarus : RT @MarcoGuidi13: Se passa il concetto che ogni #Asl possa isolare per 14 giorni il gruppo squadra in cui c’è un positivo, tanto vale chiud… -

Ultime Notizie dalla rete : “C’è positivo Coronavirus, la mascherina potrebbe essere un «vaccino rudimentale»? Corriere della Sera