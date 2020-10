AresGate | ex gieffino difende Alberto Tarallo | “un uomo corretto | setta? Baggianate!”

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 4 ottobre 2020) L’, a quanto pare, non è ancora finito del tutto nel dimenticatoio. Questa sera, infatti, sarà Massimo Giletti su La7, nel corso della nuova puntata di Non è l’Arena a riaccendere i riflettori su un presunto scandalo esploso sui social ma già “zittito” nelle reti Mediaset. E non è esclusa la presenza di,... L'articolo, ex: “un? Baggianate!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.