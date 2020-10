AresGate: Adua, Morra e i loro dialoghi al GF Vip finiscono su La7, il primo video (Di domenica 4 ottobre 2020) Serata impegnativa per gli appassionati all’AresGate, Enrico Lucherini (press agent che inventava i falsi scoop) infatti sarà a Live Non è la d’Urso e Alberto Tarallo su La7 a Non è l’Arena. Poco fa il profilo Twitter del programma di Massimo Giletti ha caricato il primo video dello spazio che dedicheranno all’AresGate. Nella clip c’è la ricostruzione di un dialogo tra Adua e Massimiliano al GF Vip. Stasera su @La7tv il caso #AresGate, esploso al #GFVIP dalle parole di #AduaDelVesco e #MassimilianoMorra, che hanno parlato di #Lucifero. Il riferimento sarebbe al patron dell’#Ares Film, Alberto #Tarallo, che in esclusiva parlerà a #NonelArena dalle 20.35. #Giletti #La7 #Garko ... Leggi su biccy (Di domenica 4 ottobre 2020) Serata impegnativa per gli appassionati all’, Enrico Lucherini (press agent che inventava i falsi scoop) infatti sarà a Live Non è la d’Urso e Alberto Tarallo su La7 a Non è l’Arena. Poco fa il profilo Twitter del programma di Massimo Giletti ha caricato ildello spazio che dedicheranno all’. Nella clip c’è la ricostruzione di un dialogo trae Massimiliano al GF Vip. Stasera su @La7tv il caso #, esploso al #GFVIP dalle parole di #DelVesco e #Massimiliano, che hanno parlato di #Lucifero. Il riferimento sarebbe al patron dell’#Ares Film, Alberto #Tarallo, che in esclusiva parlerà a #NonelArena dalle 20.35. #Giletti #La7 #Garko ...

wildfiresqueen : Quindi Adua vuole usare la carta del dire 'la verità' ovvero dell'AresGate in puntata? Non uscirà mai allora. #gfvip - _Keke_98 : Mi fa piacere se Adua dovesse parlare dell'Aresgate per liberarsi di un peso, ma ciò non toglie ciò che ha fatto #GFVIP - rosa0956923244 : Adua abbi domani il coraggio di dire tutta la verità su quello che avete subito tu e massi #aresgate #gfvip - axell_leone : RT @_MHaruma: Okay che magari Adua voglia parlare dell’AresGate ma penso sia meglio avvisare chi in quegli anni ha vissuto lo stesso schifo… - _MHaruma : Okay che magari Adua voglia parlare dell’AresGate ma penso sia meglio avvisare chi in quegli anni ha vissuto lo ste… -