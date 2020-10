Aouar resta a Lione: «Posso ancora dare qualcosa qui» (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Sentivo che avrei potuto ancora dare qualcosa a questa squadra e al club, il club che mi ha cresciuto. E’ per questo che ho deciso molto semplicemente di restare». Così il talento del Lione, Houssem Aouar dopo il pareggio con il Marsiglia. Foto: Twitter ufficiale Lione L'articolo Aouar resta a Lione: «Posso ancora dare qualcosa qui» proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Sentivo che avrei potutoa questa squadra e al club, il club che mi ha cresciuto. E’ per questo che ho deciso molto semplicemente dire». Così il talento del, Houssemdopo il pareggio con il Marsiglia. Foto: Twitter ufficialeL'articolo: «qui» proviene da Alfredo Pedullà.

clikservernet : Dalla Francia: niente Arsenal per Aouar, resta al Lione - DemoCristiano_ : ?? Il #Lione ha deciso di togliere dal mercato #Aouar, resta. Niente #Arsenal o #Juve - yxMaaTT : lol #Aouar alla fine resta li perché il presidente vuole solo 50mln+ per poi perderlo alla metà quando va in scaden… - GiudyMst : @marco_rogerio_ ???? poi aouar 45, szobo resta lì e chiesa 60 ?? - Seawolf_IT : @mike_fusco Beh è un modo furbo per escludere Kulu ed Arthur dal giudizio! IMHO Rispetto allo scorso campionato abb… -