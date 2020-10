Anticipazioni Tempesta d’Amore giovedì 8 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 4 ottobre 2020) Giovedì 8– La paura di Tim: Tim teme che alla fine dei conti anche Franzi possa dubitare della sua innocenza. Intanto tutte le prove sembrano portare proprio a lui, al punto che Tim non sa più cosa fare per dimostrare di non essere lui il colpevole. Non deve mollare ma riuscire a dimostrare di non aver commesso il fatto! L'articolod’Amore giovedì 8News Programmi Tv.