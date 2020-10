Allarme contagi in Campania, De Luca vede Lamorgese: 'Più controlli anche con l'esercito' (Di domenica 4 ottobre 2020) controlli sui bus scolastici nel salernitano: pioggia di sanzioni, De Luca incontra il Ministro e il Capo della Polizia 3 ottobre 2020 Si è svolto questa mattina un incontro di lavoro tra il ... Leggi su salernotoday (Di domenica 4 ottobre 2020)sui bus scolastici nel salernitano: pioggia di sanzioni, Deincontra il Ministro e il Capo della Polizia 3 ottobre 2020 Si è svolto questa mattina un incontro di lavoro tra il ...

Ultime Notizie dalla rete : Allarme contagi Remuzzi ora ribalta l'allarme: "Contagi? Contate i ricoveri..." ilGiornale.it Il virus torna a correre: 4 contagi a Montegiorgio e 12 persone in quarantena domiciliare

Sono 4 i casi di nuovi positivi al covid a Montegiorgio. Sono asintomatici e si trovano presso il proprio domicilio, come pure i 12 cittadini posti in isolamento domiciliare per o ...

Allarme Covid in Puglia, impennata di contagi: più 151 in 24 ore, obbligo di mascherina all’aperto

Impennata di casi di Coronavirus in Puglia, dove nelle ultime 24 sono stati registrati 151 contagi, di cui 97 nella sola provincia di Bari ...

