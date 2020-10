A Torino non si gioca, Juve-Napoli ufficialmente “non disputata” (Di domenica 4 ottobre 2020) Torino (ITALPRESS) – Juventus-Napoli è ufficialmente non disputata. I bianconeri, come annunciato, si sono presentati all’Allianz Stadium, poi hanno atteso negli spogliatoi i fatidici 45 minuti dall’ipotetico fischio d’inizio prima che l’arbitro Doveri decretasse la non regolarità della partita. Quanto deciso dal direttore di gara sarà nelle prossime ore trasmesso al giudice sportivo che non potrà far altro che infliggere al Napoli la sconfitta a tavolino per 3-0 e 1 punto di penalizzazione. La Lega di serie A aveva ribadito in giornata che non c’erano i presupposti per rinviare la gara e il presidente bianconero Andrea Agnelli ha rincarato la dose: “Il protocollo è studiato dalla Federazione con il Governo, serve ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 ottobre 2020)(ITALPRESS) –ntus-non disputata. I bianconeri, come annunciato, si sono presentati all’Allianz Stadium, poi hanno atteso negli spogliatoi i fatidici 45 minuti dall’ipotetico fischio d’inizio prima che l’arbitro Doveri decretasse la non regolarità della partita. Quanto deciso dal direttore di gara sarà nelle prossime ore trasmesso al giudice sportivo che non potrà far altro che infliggere alla sconfitta a tavolino per 3-0 e 1 punto di penalizzazione. La Lega di serie A aveva ribadito in giornata che non c’erano i presupposti per rinviare la gara e il presidente bianconero Andrea Agnelli ha rincarato la dose: “Il protocollo è studiato dalla Federazione con il Governo, serve ...

