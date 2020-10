WEC | nuova regola sugli equipaggi in LMP2?

(Di sabato 3 ottobre 2020) La Oreca 07in versione United Autosports – Photo Credit: Oreca TwitterIl WEC sta valutando di inserire unaper quanto riguarda la composizione deglidei vari team iscritti alla classe. Uno scenario che costringerebbe molte squadre ad intavolare trattative anche non necessarie per i propri piani sportivi. WEC– Cosa cambierebbe A partire dal 2015 i piloti che possono competere nei campionati Endurance o GT mondiali fanno parte di un unico elenco della FIA, suddiviso in quattro classi: bronzo, argento, oro, platino. Inattualmente laprevede che ogni squadra schieri solo un pilota Silver, lasciando libertà per il resto. Tuttavia pare che ...

Ultime Notizie dalla rete : WEC nuova

I box della Corsa per dare qualche informazione in più sul prossimo mega impegno di Peugeot. L’erede della leggendaria 908 correrà nella classe regina LMH del nuovo regolamento Le Mans. Si parte nel 2 ...L’idrogeno si candida a divenire una delle risorse ponte per la transizione energetica in grado di consentire entro il 2030 una riduzione del 60% delle emissioni e la neutralità entro il 2050 come pre ...