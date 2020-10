Superbike, Magny Cours: Laverty conquista la Superpole, 2° Sykes e 3° Rea (Di sabato 3 ottobre 2020) Pista bagnata, ma prova ad uscire un timido sole sul tracciato di Magny-Cours. Sorpresa Bmw, Eugene Laverty conquista la Superpole con il tempo di 1'48"644 seguito dal compagno di squadra Tom Sykes a +... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 ottobre 2020) Pista bagnata, ma prova ad uscire un timido sole sul tracciato di. Sorpresa Bmw, Eugenelacon il tempo di 1'48"644 seguito dal compagno di squadra Toma +...

FTraiettoria : WorldSBK: è Laverty il poleman a Magny-Cours - Reemul64 : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - #BMW centra una clamorosa doppietta in #Superpole con Eugene #Laverty davanti a Tom #Sykes. Prima fila complet… - corsedimoto : SUPERBIKE - #BMW centra una clamorosa doppietta in #Superpole con Eugene #Laverty davanti a Tom #Sykes. Prima fila… - caschifucsia : La Superbike è molto noiosa, Superpole a Magny Cours: #FRAWorldSBK - gponedotcom : Superbike LIVE Superpole Magny-Cours: la diretta minuto per minuto: Baz è stato il più veloce nelle FP3, mentre Rea… -