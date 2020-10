Si sono sollevate le paratoie del Mose | previsioni di marea a 125

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ledelin sollevamento sabato mattina Si alzano le dighe, al via l'operazionea Venezia 3 ottobre 2020 Sabato mattina dopo le 8.30 le barriere mobili del sistemaa Venezia si ...

renatobrunetta : Stamattina sono state sollevate le paratoie del #Mose a tutte le bocche di Porto della Laguna di #Venezia. Il test… - comunevenezia : ??#Aggiornamento - #AcquaAlta ?? ??Il Centro Maree comunica che le paratoie del #Mose sono tutte sollevate ??Il fl… - comunevenezia : ??#Aggiornamento - #AcquaAlta ?? ??Tutte le paratoie del #Mose sono sollevate ??I livelli di mare e laguna con le… - mariavenera2 : RT @renatobrunetta: Stamattina sono state sollevate le paratoie del #Mose a tutte le bocche di Porto della Laguna di #Venezia. Il test è an… - GiuliaGT1 : RT @LaPrimaManina: Si sono sollevate in un'ora e 17 minuti le paratoie del #Mose alle bocche di Porto della Laguna di #Venezia e la marea o… -

Le paratoie si sono alzate per la prima volta e hanno protetto la città. Zaia e Brugnaro esultano: «Una giornata storica». Ma c’è anche chi polemizza sui ritardi: «Troppi soldi sono stati sperperati n ...Per la leader dei verdi «c’’è ancora tanto da fare». Sulla Cina: «È importante che il porto di Taranto rimanga in mani italiane e nel dubbio gli europei devono agire».