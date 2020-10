Selvaggia Lucarelli, 16 anni in più rispetto a lui. Ecco chi è il fidanzato (30enne e famoso) della giornalista (Di sabato 3 ottobre 2020) Selvaggia Lucarelli, l’amore non bada all’età. Tra loro, ben 16 anni di differenza d’età. Avete mai visto il fidanzato della nota giornalista? Si chiama Lorenzo Biagiarelli, che pare sia riuscito a conquistare il cuore di Selvaggia proprio attraverso i social. Secondo alcune indiscrezioni, il giovane cremonese pare abbia rischiato il tutto per tutto, insistendo a invitare la Lucarelli a cena in un ristorante etnico giapponese. La cucina ha saputo creare un punto di incontro tra i due e da allora la relazione tra la Lucarelli e il suo Lorenzo sembra non essere mai andata incontro a nessun ripensamento. Ma oltre all’invito a cena, l’agguerrito corteggiatore ha persino inviato una registrazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 ottobre 2020), l’amore non bada all’età. Tra loro, ben 16di differenza d’età. Avete mai visto ilnota? Si chiama Lorenzo Biagiarelli, che pare sia riuscito a conquistare il cuore diproprio attraverso i social. Secondo alcune indiscrezioni, il giovane cremonese pare abbia rischiato il tutto per tutto, insistendo a invitare laa cena in un ristorante etnico giapponese. La cucina ha saputo creare un punto di incontro tra i due e da allora la relazione tra lae il suo Lorenzo sembra non essere mai andata incontro a nessun ripensamento. Ma oltre all’invito a cena, l’agguerrito corteggiatore ha persino inviato una registrazione ...

stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - SirDistruggere : Le minacce di Flavio Briatore a suo figlio Falco quando va male a scuola (dall’intervista rilasciata oggi a Selvagg… - SoloSara4 : @niky40786498 @stanzaselvaggia Invece io trovo che sia un'insieme di commenti non offensivi, non violenti, che espr… - MariMario1 : RT @SecolodItalia1: Selvaggia Lucarelli ironizza persino sulla morte di un medico per Covid. Rivolta social: «Vergognati» - yoygiada : RT @SecolodItalia1: Selvaggia Lucarelli ironizza persino sulla morte di un medico per Covid. Rivolta social: «Vergognati» -