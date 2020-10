Parte l' assalto finale a Salvini Cosa non torna del processo

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 3 ottobre 2020) Sofia Dinolfo Mauro Indelicato L'ex ministro dell'Interno alla sbarra a Catania per il caso Gregoretti. Tra dubbi e aspetti poco chiari sulle cause delecco il quadro della situazione In questi ultimi dodici mesi si è andati avanti con richieste di, richieste di archiviazione, voti in Senato e voti in giunta per le immunità. Adesso però, ad un anno di distanza dal braccio di ferro tra l'allora ministro dell'Interno Matteoe le navi Ong, sembra arrivato il momento della verità. Il 3 ottobre scatta ila Catania in cui il segretario leghista è accusato di abuso di ufficio e sequestro di persona. Il caso per la verità non riguarda un mezzo Ong, bensì quello inerente la nave Gregoretti della Guardia Costiera. Ma ...