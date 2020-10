Maltempo Francia: salgono a 12 le vittime, due sono pompieri (Di sabato 3 ottobre 2020) L’ondata di forte Maltempo che ha investito le Alpi Marittime, e in particolare l’entroterra di Nizza, si e’ attenuata ma continuano le ricerche di 12 dispersi, tra cui 2 pompieri, questi ultimi intervenuti durante le inondazioni eccezionali che hanno colpito la zona. L’ultimo bollettino meteo delle sei della mattina indicava “piogge deboli” tanto da indurre le autorita’ a revocare “la vigilanza rossa“. sono pero’ riprese le ricerche dei “nove persone disperse e tre che si suppone siano disperse”, hanno fatto sapere i soccorritori. Piu’ di 700 vigili del fuoco sono stati mobilitati e altri 150 sono in arrivo. Coinvolti anche degli elicotteri, chiamati a sorvolare la zona ora che il meteo e’ piu’ favorevole. ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) L’ondata di forteche ha investito le Alpi Marittime, e in particolare l’entroterra di Nizza, si e’ attenuata ma continuano le ricerche di 12 dispersi, tra cui 2, questi ultimi intervenuti durante le inondazioni eccezionali che hanno colpito la zona. L’ultimo bollettino meteo delle sei della mattina indicava “piogge deboli” tanto da indurre le autorita’ a revocare “la vigilanza rossa“.pero’ riprese le ricerche dei “nove persone disperse e tre che si suppone siano disperse”, hanno fatto sapere i soccorritori. Piu’ di 700 vigili del fuocostati mobilitati e altri 150in arrivo. Coinvolti anche degli elicotteri, chiamati a sorvolare la zona ora che il meteo e’ piu’ favorevole. ...

