Lega Serie A spiazza tutti, Juve-Napoli si gioca: conferme anche da Sky, possibile 3-0 a tavolino

Proprio quando il caso sembrava ormai archiviato, ecco arrivare il colpo di scena, visto che Juve-Napoli si gioca. Questa, almeno, la presa di posizione netta ed ufficiale da parte di Lega Serie A, secondo quanto è stato riportato pochi minuti fa anche da Sky. Dunque, in caso di mancata partenza da parte della compagine partenopea per Torino, si profila il clamoroso 3-0 a tavolino che consegnerebbe in automatico i tre punti ai campioni d'Italia. Una questione a dir poco delicata, dopo quanto affermato in precedenza dall'ASL di Napoli che aveva bloccato i ragazzi di Gattuso a Capodichino. Senza dimenticare la presunta chiamata di De Laurentiis ad Agnelli trattata stamane.

