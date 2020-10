Lady Gaga, Britney Spears e Taylor Swift dicono di no a Donald Trump (Di sabato 3 ottobre 2020) L’amministrazione Trump ha contattato ben 30 celebrità per registrare dei messaggi e apparire nella loro campagna per dare speranza agli americani in tempi di pandemia. Michael Caputo, il portavoce del ministero della sanità americano e fedelissimo di Donald Trump, voleva fortemente Lady Gaga, Britney Spears, Taylor Swift, Billy Joel e Justin Timberlake, alle popstar era stato chiesto di fare dei filmati, ma tutti questi nomi hanno risposto con un secco ‘no grazie’. Brave ragazze! Erano stati stanziati 300 milioni di dollari da usare per diversi progetti che avevano come scopo quello di aumentare la fiducia nel Presidente degli USA, ma purtroppo per il tycoon le cose non sono andate come avevano ... Leggi su biccy (Di sabato 3 ottobre 2020) L’amministrazioneha contattato ben 30 celebrità per registrare dei messaggi e apparire nella loro campagna per dare speranza agli americani in tempi di pandemia. Michael Caputo, il portavoce del ministero della sanità americano e fedelissimo di, voleva fortemente, Billy Joel e Justin Timberlake, alle popstar era stato chiesto di fare dei filmati, ma tutti questi nomi hanno risposto con un secco ‘no grazie’. Brave ragazze! Erano stati stanziati 300 milioni di dollari da usare per diversi progetti che avevano come scopo quello di aumentare la fiducia nel Presidente degli USA, ma purtroppo per il tycoon le cose non sono andate come avevano ...

Lanasmiciogatto : ma lady gaga non può rilasciare la versione della pubblicità di Valentino di Sine from Above?? madonna ne sono ossessionata è bellissima - villxnellesz : lady gaga estourando no fone - antifashish : I gay che si vantano di 'non sembrare gay' Federico se non ti piace lady gaga just say you're tasteless and gooo - _afoolwhodreams : Comunque che anno per la musica: Selena, Taylor, Dua, The Weeknd, BLACKPINK, 5SOS, Lady Gaga, Miley - mixzworld : nossa se a lady gaga visse -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga Lady Gaga ha fatto appendere un gigantesco cartellone con un messaggio che ti ispirerà MTV.IT Amazon Music HD, in arrivo altre migliaia di brani e album in Ultra HD

Amazon Music HD sta per migliorare. E di molto. Al servizio di musica in alta qualità introdotto lo scorso anno, la società sta per aggiungere migliaia di brani e album in qualità ancora maggiore risp ...

Colori unghie happy, ecco svelati i trend manicure dell'autunno

Bellissimo l'effetto vellutato e shiny visto sulle unghie rosa Barbie di Chiara Ferragni. Ma le ispirazioni nail per la stagione fredda arrivano anche dalla moda ...

Amazon Music HD sta per migliorare. E di molto. Al servizio di musica in alta qualità introdotto lo scorso anno, la società sta per aggiungere migliaia di brani e album in qualità ancora maggiore risp ...Bellissimo l'effetto vellutato e shiny visto sulle unghie rosa Barbie di Chiara Ferragni. Ma le ispirazioni nail per la stagione fredda arrivano anche dalla moda ...