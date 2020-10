La Gregoraci sbotta contro Briatore: “Ora vomito tutto. Le cose che dice lui …” (Di sabato 3 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci non ci sta. È stata una frase dell'ex marito Flavio Briatore (“Vuole essere indipendente? Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma") a far scattare la Gregoraci dalla casa del Grande Fratello Vip. "Ma io qua vomito tutto. Mi sono anche trattenuta, sono stata una signora per anni - ha poi detto la donna - tutte le cose che dice lui le ho perse quando ci siamo separati e comunque i panni sporchi si lavano in casa. E poi io ho sempre lavorato, non ho mai smesso anche quando ero la signora Briatore", ha detto la showgirl.(Corriere dello Sport) La Gregoraci sbotta contro ... Leggi su golssip (Di sabato 3 ottobre 2020) Elisabettanon ci sta. È stata una frase dell'ex marito Flavio(“Vuole essere indipendente? Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma") a far scattare ladalla casa del Grande Fratello Vip. "Ma io qua. Mi sono anche trattenuta, sono stata una signora per anni - ha poi detto la donna - tutte lechelui le ho perse quando ci siamo separati e comunque i panni sporchi si lavano in casa. E poi io ho sempre lavorato, non ho mai smesso anche quando ero la signora", ha detto la showgirl.(Corriere dello Sport) La...

