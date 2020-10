Incidente stradale: i doveri di chi investe un pedone. La sentenza (Di sabato 3 ottobre 2020) Incidente stradale: sulla materia interviene la Cassazione con una nuova sentenza. Ecco quali sono i doveri dell’automobilista che investe un pedone o un ciclista e le attenuanti che possono essergli concesse secondo gli Ermellini.Segui Termometro Politico su Google News Trump positivo al coronavirus: cosa potrebbe succedere adesso? Incidenti stradali: nuova sentenza della Cassazione Con la sentenza 27241/2020 depositata il primo ottobre dalla Quarta sezione penale della Cassazione si stabilisce che in caso di Incidente stradale bisogna fermarsi sempre: cioè anche se il pedone (o il ciclista) investito non pare aver subito danni e magari rifiuta i soccorsi. A chiarirlo gli ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 3 ottobre 2020): sulla materia interviene la Cassazione con una nuova. Ecco quali sono idell’automobilista cheuno un ciclista e le attenuanti che possono essergli concesse secondo gli Ermellini.Segui Termometro Politico su Google News Trump positivo al coronavirus: cosa potrebbe succedere adesso? Incidenti stradali: nuovadella Cassazione Con la27241/2020 depositata il primo ottobre dalla Quarta sezione penale della Cassazione si stabilisce che in caso dibisogna fermarsi sempre: cioè anche se il(o il ciclista) investito non pare aver subito danni e magari rifiuta i soccorsi. A chiarirlo gli ...

