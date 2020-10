Due membri dello staff della Juventus sono risultati positivi al coronavirus (Di sabato 3 ottobre 2020) La Juventus ha fatto sapere che due membri del suo staff sono risultati positivi al coronavirus: ha specificato che non sono né calciatori né membri dello staff tecnico o medico, ma l’intera squadra è stata messa comunque in isolamento fiduciario, Leggi su ilpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Laha fatto sapere che duedel suoal: ha specificato che nonné calciatori nétecnico o medico, ma l’intera squadra è stata messa comunque in isolamento fiduciario,

forumJuventus : ?? Juve, squadra in isolamento fiduciario ?? Positivi due membri dello staff ?? Non si tratta nè di giocatori nè di… - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS, POSITIVI AL COVID-19 DUE MEMBRI DELLO STAFF LA SQUADRA SI TROVA IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO - tuttosport : #Juve in isolamento fiduciario: due membri dello staff positivi al #Coronavirus ?? - eleitaliana : RT @Sport_Mediaset: #Juve: due membri dello staff positivi al Covid-19, squadra in isolamento. 'Questa procedura permetterà a tutti i sogge… - PulitiElena : RT @fanpage: La Juventus è in isolamento fiduciario -