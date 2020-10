Chiara Ferragni scopre di essere incinta: il video commovente di Fedez (Di sabato 3 ottobre 2020) In un recente video pubblicato da Fedez si vede il momento esatto in cui la coppia scopre di aspettare i loro secondogenito. I Ferragnez diventeranno di nuovo genitori e il momento è davvero dolce e commovente! Le voci sulla gravidanza di Chiara giravano ormai da qualche tempo. Viste tutte le volte che la notizia si era rivelata una fake news, però, fino alla fine nessuno si sentiva di crederci.Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 3 ottobre 2020) In un recentepubblicato dasi vede il momento esatto in cui la coppiadi aspettare i loro secondogenito. I Ferragnez diventeranno di nuovo genitori e il momento è davvero dolce e! Le voci sulla gravidanza digiravano ormai da qualche tempo. Viste tutte le volte che la notizia si era rivelata una fake news, però, fino alla fine nessuno si sentiva di crederci.Articolo completo: dal blog SoloDonna

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - 6000sardine : Un minuto di silenzio per i social media manager di #Salvini che dopo settimane di preparativi per lanciare il proc… - theferroniz : ieri il bebè2 di Chiara Ferragni era un kiwi e oggi è già un avocado ?? +27% DI BIMBI AVOCADO - lovexstylers : @opssludo Chiara ferragni è incinta :)))) -