Caso Gregoretti, Bongiorno: "Moderatamente soddisfatti" (Di sabato 3 ottobre 2020) Catania, 3 ott. (Adnkronos) - "A questo punto allarghiamo la visuale. Siamo Moderatamente soddisfatti. Se dopo aver sentito i testimoni, se necessario ci saranno interrogatori o dichiarazioni spontanee, valuteremo", ha detto in conferenza stampa a Catania, Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini al termine della "Abbiamo ribadito che non esiste un obbligo di sbarco immediato. Esiste una flessibilità che e' parte degli accordi tra gli stati membri", ha detto ancora l'avvocato. "Abbiamo sottolineato - ha aggiunto- che la procedura che è stata utilizzata nel Caso della Gregoretti non era una iniziativa estemporanea di Salvini che era improvvisamente impazzito: la scelta di attendere prima di fare sbarcare i migranti, si inseriva in una procedura prevista anche nel contratto di governo e ...

