Belen | “Non sono single Niente contro la De Lellis” E sfida Paola Ferrari

In un'intervista concessa a Il fatto quotidiano, Belen Rodriguez ha parlato di sé ma anche di chi la critica. Come ad esempio Paola Ferrari. La giornalista ha detto di lei che non ha alcun talento e la bella argentina si difende. "Possiamo fare una sfida sul palco. Facciamo un balletto, poi una canzone, una presentazione e poi io mi cimento col calcio che è il suo campo". Belen è tornata a parlare della storia con l'ex marito, De Martino e ha detto: "È lecito che una famiglia ci riprovi. Trovo sia bello provarci fino alla fine. Poi quando le cose non vanno si va avanti. Se sono single? Assolutamente no. Corona dice di non avermi mai amata? E invece io dico che l'ho amato e che mi ha amata. Dice le cose per i titoli sulle copertine".

