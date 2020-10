Ambrosone sul centro “E’ più bello insieme” | “Nessuna richiesta di autorizzazione pervenuta”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Luigi, Assessore alle Politiche Sociali del comune di Benevento, in risposta alla nota di Angelo Moretti sulper disabili “E’ piùinsieme”. “In uno Stato democratico e di diritto le norme disciplinano l’ordinata convivenza e vanno rispettate. Non è possibile fare l’imprenditore economico legibus solutus, ed è di cattivo gusto mascherarsi sempre dietro i bisogni dei disabili.In relazione alle dichiarazioni rilasciate dal Dr. Angelo Moretti relativamente alla inibizione dello svolgimento di attività non autorizzata presso la struttura ubicata in viale principe di Napoli preme precisare quanto segue: Il regolamento Regionale n. 4/2014, che il Dr. Moretti ben ...