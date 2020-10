‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla scelta di Jessica Antonini (2/09/20) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ma io più emozionata di Sophie Codegoni di fronte all’improvvisa scelta di Jessica Antonini, vi giuro! Entusiasta come una bimba a Gardaland, euforica come un’adolescente da Kiko ed estasiata come Gemma Galgani quando iniziano i saldi da Zara. Ma mica perché me ne freghi una beata mazza della ship col Can Yaman dei povery, sia Chiaro. Io oggi non stavo più nella pelle solo perché la scelta di Jessica voleva dire che si sarebbero levate dalle palle lei, la sua immotivata autostima e quella minChia di voce lagnosa che santodddio se la cavavano meglio in Egitto con le piaghe. Perché c’è solo una categoria di persone che mi infastidisce di più delle bimbeminkia: quelle che si atteggiano a super donne ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ma io più emozionata di Sophie Codegoni di fronte all’improvvisadi, vi giuro! Entusiasta come una bimba a Gardaland, euforica come un’adolescente da Kiko ed estasiata come Gemma Galgani quando iniziano i saldi da Zara. Ma mica perché me ne freghi una beata mazza della ship col Can Yaman dei povery, siaro. Io oggi non stavo più nella pelle solo perché ladivoleva dire che si sarebbero levate dalle palle lei, la sua immotivata autostima e quella mindi voce lagnosa che santodddio se la cavavano meglio in Egitto con le piaghe. Perché c’è solo una categoria di persone che mi infastidisce di più delle bimbeminkia: quelle che si atteggiano a super donne ...

