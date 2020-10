‘Uomini e Donne’, Davide Lorusso risponde a chi lo ha accusato di essere fidanzato fuori dal programma e rivela come stanno le cose con Jessica Antonini (Di venerdì 2 ottobre 2020) Questo pomeriggio è andata in onda la scelta di Jessica Antonini che è ricaduta su Davide Lorusso. Il ragazzo, che ha suscitato l’interesse della tronista sin dal primissimo giorno, ha poco fa pubblicato delle storie su Instagram e ai suoi follower ha voluto far sapere che con con Jessica tutto procede a gonfie vele: Io mi trovo a Como perché devo lavorare, però scenderò presto a Roma da lei. La nostra storia continua. Stiamo molto bene insieme, devo essere sincero. Non è vero che ci siamo lasciati. Davide ha poi risposto alle accuse di chi ha ipotizzato che avesse una relazione fuori dal programma. Si è infatti parlato di alcuni messaggi e video di lui in compagnia di una ragazza ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Questo pomeriggio è andata in onda la scelta diche è ricaduta su. Il ragazzo, che ha suscitato l’interesse della tronista sin dal primissimo giorno, ha poco fa pubblicato delle storie su Instagram e ai suoi follower ha voluto far sapere che con contutto procede a gonfie vele: Io mi trovo a Como perché devo lavorare, però scenderò presto a Roma da lei. La nostra storia continua. Stiamo molto bene insieme, devosincero. Non è vero che ci siamo lasciati.ha poi risposto alle accuse di chi ha ipotizzato che avesse una relazionedal. Si è infatti parlato di alcuni messaggi e video di lui in compagnia di una ragazza ...

matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - Mov5Stelle : Oggi 1,3 milioni di famiglie ricevono un aiuto concreto grazie al #RedditoDiCittadinanza. Donne e uomini per i qua… - mattiafeltri : #Buongiorno n.824 - 'Uomini che amano le donne' ovvero Vanessa Incontrada e un irrimediabile equivoco. - savannabel1 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di disturb… - AcciaioMario : RT @matteosalvinimi: #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di disturb… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia