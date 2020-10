Tutte le novità per la Lotteria Italia 2020 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Anche quest’anno torna la Lotteria Italia con un montepremi interessante. Le estrazioni ci saranno dopo Capodanno e ci sono alcune novità per quanto riguarda i premi settimanali, le estrazioni e le modalità d acquisto dei ticket in tempi di Covid. Anche per quest’anno partecipare è facilissimo, perché basta comprare un biglietto, o meglio tanti per massimizzare le probabilità di vincere, entro e non oltre il 3 gennaio 2021, aspettare l’estrazione finale e conservare il biglietto almeno fino al 6 gennaio quando si conosceranno i numeri fortunati. Ci sono poi le estrazioni giornaliere che vengono fatte durante la diretta del programma Rai “I soliti ignoti, il ritorno” con ricchi montepremi per tutti i partecipanti ed è possibile vincere anche con più biglietti a persona. Anche ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 2 ottobre 2020) Anche quest’anno torna lacon un montepremi interessante. Le estrazioni ci saranno dopo Capodanno e ci sono alcune novità per quanto riguarda i premi settimanali, le estrazioni e le modalità d acquisto dei ticket in tempi di Covid. Anche per quest’anno partecipare è facilissimo, perché basta comprare un biglietto, o meglio tanti per massimizzare le probabilità di vincere, entro e non oltre il 3 gennaio 2021, aspettare l’estrazione finale e conservare il biglietto almeno fino al 6 gennaio quando si conosceranno i numeri fortunati. Ci sono poi le estrazioni giornaliere che vengono fatte durante la diretta del programma Rai “I soliti ignoti, il ritorno” con ricchi montepremi per tutti i partecipanti ed è possibile vincere anche con più biglietti a persona. Anche ...

