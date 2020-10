Tiziano Ferro in prima linea contro l’omobitransfobia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tiziano Ferro artista internazionale ha deciso di mostrare la propria sensibilità contro l’omobitransfobia, il cantante ha infatti pubblicato un video sui suoi profili social dove invita tutti a condividere le ragione espresse nella legge Zan in via d’approvazione finalizzata ad estendere ai reati di violenza basati sul sesso, sull’identità di genere, e sull’orientamento sessuale. Ferro invita tutti a a partecipare alla manifestazione prevista a Milano il 10 ottobre organizzata proprio per sostenere la proposta di legge attualmente in aula. Ferro ha anche impostato l’#orabasta proprio per porre l’accento sull’importanza della legge Zan che non deve essere considerata superflua rispetto alla normativa già esistente ma che va valutata nel ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 2 ottobre 2020)artista internazionale ha deciso di mostrare la propria sensibilitàl’omobitransfobia, il cantante ha infatti pubblicato un video sui suoi profili social dove invita tutti a condividere le ragione espresse nella legge Zan in via d’approvazione finalizzata ad estendere ai reati di violenza basati sul sesso, sull’identità di genere, e sull’orientamento sessuale.invita tutti a a partecipare alla manifestazione prevista a Milano il 10 ottobre organizzata proprio per sostenere la proposta di legge attualmente in aula.ha anche impostato l’#orabasta proprio per porre l’accento sull’importanza della legge Zan che non deve essere considerata superflua rispetto alla normativa già esistente ma che va valutata nel ...

IlContiAndrea : Il cast artistico di #ILoveMyRadio: Elisa, Tiziano Ferro, Francesco Gabbani, J-AX, Mahmood, Negramaro e Tommaso Par… - pfmajorino : Tiziano Ferro lancia la manifestazione di Milano contro l'omobitransfobia: 'Chi sarà la prossima vi… - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Tiziano Ferro - Potremmo Ritornare -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - TimoneDi : RT @FedericoDezzani: A volte mi metto nei panni di uno straniero che consulta per curiosità i siti italiani: Burioni, Tiziano Ferro e Ferra… - QuotidianPost : Tiziano Ferro in prima linea contro l’omobitransfobia -