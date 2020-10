Ragusa, professore muore davanti ai suoi alunni: che tragedia! (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ancora una tragedia avvenuta in Sicilia, precisamente a Ragusa. Un professore di 50 anni accusa un malore, muore davanti ai propri studenti Non solo Coronavirus, ma ancora una tragedia avvenuta tra i banchi di scuola. In Sicilia, precisamente a Ragusa, un professore di 50 anni, Giuseppe Lo Magno, non ce l’ha fatta dopo aver accusato … Leggi su viagginews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ancora una tragedia avvenuta in Sicilia, precisamente a. Undi 50 anni accusa un malore,ai propri studenti Non solo Coronavirus, ma ancora una tragedia avvenuta tra i banchi di scuola. In Sicilia, precisamente a, undi 50 anni, Giuseppe Lo Magno, non ce l’ha fatta dopo aver accusato …

