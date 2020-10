Minaccia con l’ascia il nonno | arrestato 35enne

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Undi Vercelli ha costretto il80enne con cui conviveva a scappare di casa e chiedere aiuto in strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri Oggi, 2 ottobre, come ogni anno si celebra in Italia la giornata dedicata ai nonni, persone preziosissime della nostra famiglia da preservare e salvaguardare come fossero oggetti inestimabili. … L'articolocon l’ascia ilproviene da YesLife.it.

matteosalvinimi : #Notav, la mia solidarietà e vicinanza al giudice Elena Bonu: ferma condanna a ogni atto di intimidazione, minaccia… - Marcozanni86 : Minaccia anche l'#UE, e glielo lasciamo fare, perché dovrebbero farsi degli scrupoli con l'Armenia? - Capezzone : Su @atlanticomag Roberto Penna ripercorre tutte le tappe (oscure) dell’asservimento a Pechino dell’OMS - cuba98w : RT @SerMottola: Quanto siete pateticamente borghesi con gli auguri di pronta guarigione a chi costituisce una minaccia per buona parte dell… - qn_lanazione : #Lite per un #parcheggio, minacce di morte con un coltello -

La minaccia consistette nell’aver fatto chiaramente intendere ... oppure qualche volta imponevano agli ispettori dell’azienda di portarli in giro con la macchina in servizio per sbrigare i loro affari ...Terni, 2 ottobre 2020 - È scaturita da futili motivi, legati a questioni di parcheggio, la lite avvenuta nel pomeriggio di ieri in via San Lucio, alla periferia di Terni, durante la quale un ternano d ...