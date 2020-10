Maltempo Lombardia: accumuli di 100mm nel Varesotto, albero cade su auto in transito. A Milano salgono i livelli Seveso e Lambro (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Le piogge previste stanno facendo salire i livelli di Seveso e Lambro ma per ora siamo ancora a livelli contenuti. L’aggiornamento delle previsioni meteo e dell’allerta della protezione civile ci fanno prevedere aumenti delle piogge nel tardo pomeriggio, serata e notte“. Lo ha sottolineato in un post su Facebook l’assessore alla Mobilità del comune di Milano, Marco Granelli. In città piove da stamattina, con il Maltempo che imperversa anche in altre zone della Lombardia. Granelli ha spiegato che “l’allerta è stata elevata ad arancione e rosso nei quadranti a Nord della Regione. Sono stati diramati i messaggi alla popolazione e quindi invitiamo tutti ad attivare i comportamenti di massima attenzione e ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Le piogge previste stanno facendo salire idima per ora siamo ancora acontenuti. L’aggiornamento delle previsioni meteo e dell’allerta della protezione civile ci fanno prevedere aumenti delle piogge nel tardo pomeriggio, serata e notte“. Lo ha sottolineato in un post su Facebook l’assessore alla Mobilità del comune di, Marco Granelli. In città piove da stamattina, con ilche imperversa anche in altre zone della. Granelli ha spiegato che “l’allerta è stata elevata ad arancione e rosso nei quadranti a Nord della Regione. Sono stati diramati i messaggi alla popolazione e quindi invitiamo tutti ad attivare i comportamenti di massima attenzione e ...

