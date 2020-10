Maltempo, in Liguria picchi di 263mm ma peggiora nelle prossime ore: “Per ora danni modesti ma il quadro è complesso” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Abbiamo notizia di modesti danni. Il quadro in generale è abbastanza complesso per le prossime 16-18 ore. Occorre grande prudenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa dopo il vertice sul Maltempo. “Ci aspettiamo precipitazioni copiose e quindi un ritorno importante sugli alvei dei fiumi. Abbiamo già passato una notte di piogge fino a 240 mm nell’entroterra del Tigullio“, ha aggiunto. A causa di una frana provocata dal Maltempo, tre persone sono attualmente isolate a Bargone, frazione di Casarza ligure, nell’entroterra genovese di levante. “Stanno bene e sono nelle loro case- assicura l’assessore regionale uscente alla Protezione civile, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Abbiamo notizia di. Ilin generale è abbastanza complesso per le16-18 ore. Occorre grande prudenza”. Lo ha detto il presidente della RegioneGiovanni Toti nel punto stampa dopo il vertice sul. “Ci aspettiamo precipitazioni copiose e quindi un ritorno importante sugli alvei dei fiumi. Abbiamo già passato una notte di piogge fino a 240 mm nell’entroterra del Tigullio“, ha aggiunto. A causa di una frana provocata dal, tre persone sono attualmente isolate a Bargone, frazione di Casarza ligure, nell’entroterra genovese di levante. “Stanno bene e sonoloro case- assicura l’assessore regionale uscente alla Protezione civile, ...

Agenzia_Ansa : Allarme #maltempo al Nord, acqua alta a #Venezia. Il governatore @zaiapresidente : 'Siamo in allerta rossa'. In… - TgrRai : #Maltempo #Liguria, il fiume Vara esonda in più punti a Sesta Godano e Varese Ligure, #LaSpezia: frane e case isola… - repubblica : Per l'Italia un weekend di forte maltempo, allerta rossa in Liguria e Veneto [aggiornamento delle 14:39] - drubald : RT @MaricaGusmitta: #Maltempo #Liguria Grossa frana nei pressi della centrale Paganin in #ValleRoja RD6204 chiusa a tempo indeterminato - … - drubald : RT @TgrRai: #maltempo #Liguria. Danni, strade interrotte e tanta paura a Maissana, #LaSpezia, esondati il torrente Borsa e il Vara. #Allert… -