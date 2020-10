Grande Fratello Vip 5, sesta puntata in diretta – Denis Dosio squalificato se ne va in lacrime (Di venerdì 2 ottobre 2020) Denis Dosio - GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5 arriva alla sesta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 5: la diretta minuto per minuto della sesta puntata 21.42: Anteprima con le anticipazioni della puntata. 21.45: Via al sommario. 21.46: Signorini dà ufficialmente il via alla serata, anticipando quanto già si sa: è in arrivo un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente (Denis Dosio, che ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 ottobre 2020)- GF Vip 5 IlVip 5 arriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata.Vip 5: laminuto per minuto della21.42: Anteprima con le anticipazioni della. 21.45: Via al sommario. 21.46: Signorini dà ufficialmente il via alla serata, anticipando quanto già si sa: è in arrivo un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente (, che ...

GrandeFratello : ... ragazzi... ma quanto vi piace spettegolare? Inutile nascondersi, Grande Fratello sente e vede tutto. ?? #GFVIP - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l'edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l'hashtag #GFVIP! I t…

Quali sono i concorrenti in nomination al Grande Fratello Vip 2020 dopo la sesta puntata? I concorrenti che, dopo la messa in onda della puntata di venerdì 2 ottobre 2020, rischiano l’eliminazione ...

Ancora discussioni accese all'interno della casa del Grande Fratello Vip: questa volta lo scontro vede protagonisti Tommaso Zorzi e Guenda.

