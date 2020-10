Enel Green Power, progetto pilota per produrre idrogeno in Cile (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Enel Green Power Chile (EGP Chile), controllata di Enel Chile, prevede di partecipare con la società elettrica Cilena AME e i futuri partner ENAP, Siemens Energy e Porsche, all’installazione di un impianto pilota per la produzione di idrogeno verde attraverso un elettrolizzatore alimentato da energia eolica a Cabo Negro, a nord di Punta Arenas, nella regione di Magallanes, soggetto all’approvazione da parte delle autorità locali e alla finalizzazione della struttura di finanziamento. L’entrata in esercizio dell’impianto è prevista per il 2022, rendendolo così il primo progetto di questo tipo che produrrà idrogeno in Cile, oltre ad uno dei ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) –Chile (EGP Chile), controllata diChile, prevede di partecipare con la società elettricana AME e i futuri partner ENAP, Siemens Energy e Porsche, all’installazione di un impiantoper la produzione diverde attraverso un elettrolizzatore alimentato da energia eolica a Cabo Negro, a nord di Punta Arenas, nella regione di Magallanes, soggetto all’approvazione da parte delle autorità locali e alla finalizzazione della struttura di finanziamento. L’entrata in esercizio dell’impianto è prevista per il 2022, rendendolo così il primodi questo tipo che produrràin, oltre ad uno dei ...

