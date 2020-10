Denis Dosio bestemmia nella notte al Grande Fratello Vip: squalifica in arrivo? I social si dividono e in molti lo difendono (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo Fausto Leali, un altro concorrente rischia la squalifica dal “Grande Fratello Vip”? Stiamo parlando dell’influencer e tiktoker Denis Dosio, che stanotte avrebbe bestemmiato davanti alle telecamere del reality di Canale 5. Erano le due di notte quando i vip stavano per andare a dormire. Le luci erano spente e l’inquadratura su Dayane Mello e Adua Del Vesco quando il 19enne di Forlì avrebbe pronunciato un’imprecazione. Subito è calato il gelo tra gli altri concorrenti, che si sono stupiti di quanto successo: “No, noooo”, è stata la reazione spontanea di Francesco Oppini, che poi ha cercato di minimizzare l’accaduto cambiando argomento. Stamattina, invece, è stato Tommaso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo Fausto Leali, un altro concorrente rischia ladal “Vip”? Stiamo parlando dell’influencer e tiktoker, che staavrebbeto davanti alle telecamere del reality di Canale 5. Erano le due diquando i vip stavano per andare a dormire. Le luci erano spente e l’inquadratura su Dayane Mello e Adua Del Vesco quando il 19enne di Forlì avrebbe pronunciato un’imprecazione. Subito è calato il gelo tra gli altri concorrenti, che si sono stupiti di quanto successo: “No, noooo”, è stata la reazione spontanea di Francesco Oppini, che poi ha cercato di minimizzare l’accaduto cambiando argomento. Stamattina, invece, è stato Tommaso ...

